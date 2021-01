Avião com vacinas entra em rota de colisão com voo da Gol após curva errada

Boeing da Gol teve que interromper procedimento de pouso por causa da rota de colisão (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press)









O detalhe é que o avião da Gol, que partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, se preparava para pousar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba. Com a curva errada da aeronave do governo paranaense, o piloto da companhia aérea foi orientado pela controladora de voo a abandonar a aproximação (momento final do pouso).





“Uno dois uno dois (número do voo da Gol), abandone aproximação devido Resgate 03 (como é chamada a aeronave do governo do Paraná) iniciando a curva para o lado errado. Curve agora à direita na sua proa 270 (oeste) subindo” (veja abaixo a rota das aeronaves e ouça a fonia entre pilotos e controladora).





Após fazer todos os procedimentos, como a desativação do piloto automático, o comandante do voo da Gol seguiu a orientação da controladora, que solicitou, também, que o avião do governo do Paraná voasse à esquerda, pedido que foi atendido. O jato da companhia aérea, após a arremetida, reiniciou os procedimentos de pouso e concluiu sua chegada ao Aeroporto Afonso Pena, assim como o Caravan chegou em Londrina.





Governo do Paraná confirma incidente





Em nota emitida pela Casa Militar da Governadoria, o governo do Paraná confirmou o incidente envolvendo sua aeronave e reproduziu um relato do comandante do avião. De acordo com o profissional, o piloto automático apresentou uma atitude inesperada, curvando à direita. Procedimentos foram feitos para que o monomotor voltasse ao curso normal, algo que foi feito sem o auxílio do piloto automático.





Cessna C208 Caravan do governo do Paraná fez curva errada ao decolar de Curitiba (foto: Geraldo Bubniak/Agência de Notícias do Paraná) “Ressaltamos que não houve um acidente, mas um incidente, o qual foi devidamente reportado às autoridades aeronáuticas. Dentro da dinâmica da aviação, foram tomadas as medidas técnicas mitigadoras para manter a segurança de voo”, disse, em nota, o governo paranaense.





O Executivo estadual disse que fará uma averiguação interna do ocorrido e que o avião envolvido no incidente permaneceu em solo após o pouso para passar por manutenção. “Nesse tocante, destacamos que todas as aeronaves sob responsabilidade do órgão estão com suas manutenções em dia”, concluiu.





Gol se posiciona





A Gol também confirmou que o Boeing teve que fazer um novo procedimento em pouso em Curitiba, diante da solicitação do controle de tráfego aéreo, mas que não houve anormalidade no voo.





“A aeronave GOL que realizou o voo G3-1212 (Guarulhos-Curitiba), na terça-feira (19), teve de fazer um novo procedimento de pouso durante a aproximação ao aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. A mudança foi necessária por solicitação do controle de tráfego aéreo do destino para procedimento de segurança, sem qualquer anormalidade no voo. Reforçamos que a Companhia está sempre atenta à Segurança, nosso valor número 1.”





O incidente está sendo investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da Força Aérea Brasileira (FAB).

