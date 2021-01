COVID-19: prefeitos de duas cidades do Piauí 'furam fila' e são vacinados

O prefeito de Uruçuí tem 74 anos e, mesmo sendo idoso, não se enquadra como prioridade (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A prioridade para receber a primeira dose da Coronavac, vacina contra a COVID-19, não foi respeitada em duas cidades do Piauí. O prefeito de Uruçuí, no Sudoeste do estado, Francisco Wagner Pires Coelho (Progressistas), recebeu o imunizante mesmo não fazendo parte do grupo prioritário.





Nas redes sociais, Dr. Wagner Coelho, como é conhecido, chegou a afirmar que somente os profissionais da saúde, que estão na linha de frente desde o início da pandemia, receberiam a primeira dose da vacina. Logo após ser vacinado, o prefeito disse que se sentiu honrado por ter sido imunizado.

O prefeito tem 74 anos e, mesmo sendo idoso, não se enquadra como prioridade. Na primeira fase, a vacinação está sendo direcionada, principalmente, para os profissionais de saúde, seguindo o Plano de Vacinação do Ministério da Saúde.





Uruçuí recebeu 115 doses da CoronaVac para imunizar cerca de 338 profissionais de saúde.

Outro prefeito também “furou a fila” e foi vacinado. O gestor da cidade de Guaribas, Joércio Matias de Andrade (MDB), de 40 anos, aparece em imagens que viralizaram nas redes sociais recebendo a primeira dose da b. Vale ressaltar que o prefeito não faz parte do grupo prioritário.

Moradores estão indignados pelo fato de o prefeito de Guaribas, de 40 anos, ter sido vacinado agora (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Moradores da cidade estão revoltados com o caso. Um morador disse que isso é uma vergonha e relatou que uma agente de saúde, que é idosa, não foi vacinada porque a vacina acabou. “Ela tinha mais prioridade”, pontuou.





De acordo com a Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi), a fiscalização sobre o uso correto das doses é função dos próprios municípios e do Ministério da Saúde.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina