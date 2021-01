Vídeo com falsa vacinação em Quixadá vira piada; prefeitura diz que é fake

De acordo com a prefeitura de Quixadá, as imagens são falsas e foram editadas (foto: Twitter/Reprodução) vídeo divulgado nas redes sociais por um site de Quixadá, no interior do Ceará, e por influenciadores digitais do município, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, um médico supostamente aplicaria uma dose falsa de CoronaVac no braço de uma enfermeira durante a cerimônia do início das vacinações. De acordo com a prefeitura do município, as imagens são falsas e foram editadas. Ume por influenciadores digitais do município, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, um médico supostamente aplicaria uma dose falsa deno braço de uma enfermeira durante a cerimônia do início das vacinações. De acordo com a prefeitura do município, as

A prefeitura ainda informou que "repudia todo e qualquer ato que prejudique a conscientização da população no que se refere à política de imunização executada para combater a pandemia e salvar vidas".

Nas imagens editadas, uma mulher aparece recebendo a vacinação de um enfermeiro com uma seringa vazia. No vídeo original, sem edição, a mesma mulher aparece sendo vacinada normalmente, com uma dose da Coronavac.



Veja a nota na íntegra

“A respeito do vídeo disseminado nas redes sociais por um site de Quixadá e influenciadores digitais do município, a Prefeitura de Quixadá informa que o vídeo se trata de uma fake news.

A Procuradoria Geral do Município já apresentou denúncia perante a Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixadá, Ministério Público do Estado do Ceará, bem como no portal AntiFake, mantido pelo Governo do Estado, além de elaborar as medidas judiciais cabíveis contra os propagadores.

A prefeitura de Quixadá lamenta a postura dos responsáveis envolvidos na produção dessa fake News e repudia todo e qualquer ato que prejudique a conscientização da população no que se refere à política de imunização executada para combater a pandemia e salvar vidas. São graves mentiras que podem prejudicar substancialmente o rendimento do trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde contra a Covid-19.”