Com artistas, grupo se mobiliza em campanha de vacinação contra COVID-19

A vacina contra o coronavírus chegou e já está sendo distribuída pelo país, começando por grupos de prioridade até que chegue no braço de toda população. Neste momento, a recomendação dos especialistas é de mobilizar a sociedade para mostrar a importância de se vacinar. Mas, enquanto o governo Bolsonaro se nega a colocar ações em prática, um grupo de atores, músicos, religiosos e cidadãos em geral criou a campanha #TamoNessaJuntxs.





A iniciativa é da atriz Mika Likns. A partir desta quarta-feira (20/01) serão compartilhados cerca de sete vídeos com um minuto cada. Nele, várias pessoas como o ator Rodrigo Lombardi, a atriz Adriana Esteves e outros colegas alertam para a necessidade de que a grande maioria da população confie na vacina e seja imunizada.

Na campanha #TamoNessaJuntxs vários artistas, religiosos e músicos se juntaram para incentivar a vacinação (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Em um deles, várias pessoas se unem para fazer um discurso de incentivo à vacinação. “Quando chegar a hora, fique do lado da ciência e da vida. Vacine-se!”, diz a mensagem.









A campanha está disponível no Youtube e no Instagram (@tamonessajuntxs). Segundo Mika, a campanha foi feita para ser compartilhada em todas as redes sociais. “Foram feitos pensando no WhatsApp. Onde as pessoas se desinformam, elas podem se informar”, reforça.

Estão na campanha religiosos e artistas como o padre Julio, padre Luiz Claudio Braga, Lenine, Luiza Possi, Marco Ricca, Tony Ramos, Patrícia Pillar, Daniela Mercury, Malu Mader, Tony Bellotto, Bete Faria, Lilia Cabral, Lucio Maia, Tulipa Ruiz, Julia Lemertz, Jesuíno Barbosa, Bob Wolfenson, Denise Braga, Edgard Scandurra, Antonio Fagundes, Adriana Calcanhoto, Rosana Hermann, Adriana Esteves, Andrea Beltrão, Alessandra Negrini, Paolla Oliveira, entre outros.





A direção artística é de Mika Lins, direcão audiovisual e edição de Sergio Glasberg, texto de Pedro Guerra e música de Lucio Maia.



