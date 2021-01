Saúde: Brasil registra 1.192 mortes por COVID-19 em 24 horas

Somente no Amazonas, Estado que vive uma crise no sistema de saúde, foram registradas nas últimas 24 horas 142 novas mortes (foto: Arte/EM/D.a press)

O Brasil registrou 1.192 novas, segundo dados atualizados nesta terça-feira, 19, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 211.491 o número total de óbitos no País pela doença. No mesmo intervalo, foram contabilizados 62.094 novos casos de COVID, elevando o número total de registros no País para 8.573.864.A regiãode casos confirmados do novo coronavírus, 3.061.946, e mortes, num total de 97.414. Em seguida, o Nordeste contabiliza 2.050.316 casos da doença e 49.994 mortes. O Sul do País registra 1.567.435 de casos e 25.152 óbitos. O Centro-Oeste tem 950.080 registros de COVID-19 e 19.022 mortes. Por fim, oSomente no Amazonas, Estado que vive uma crise no sistema de saúde, foram registradas nas últimas 24 horas 142 novas mortes, elevando o número total de óbitos pela pandemia para 6.450. No mesmo intervalo, foram registrados 1.537 novos casos da doença, elevando o total de registros no Estado para 233.971. (Equipe AE)