Trabalhadores de transporte são incluídos em grupo prioritário da vacinação

Motoristas de transporte público também serão incluídos no grupo prioritário da vacinação (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) Ministério da Infraestrutura informou, em nota, que os trabalhadores do setor rodoviário foram incluídos no grupo prioritário da campanha nacional contra à COVID-19 pelo Ministério da Saúde. informou, em nota, que os trabalhadores do setor rodoviário foram incluídos no grupo prioritário da campanha nacional contra à COVID-19 pelo Ministério da Saúde.

06:46 - 19/01/2021 Vacinas: falta de matéria-prima ameaça atrasar imunização no Brasil país. A determinação foi publicada, na segunda-feira (18/1), em informe técnico que determina que também estarão na lista de prioridade os caminhoneiros; portuários, incluindo trabalhadores da área administrativa; funcionários das companhias aéreas nacionais; funcionários de empresas metroferroviárias de passageiros e de cargas; funcionários de empresas brasileiras de navegação; e motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso. Eles são considerados prestadores de serviços essenciais para o desenvolvimento do. A determinação foi publicada, na segunda-feira (18/1), em informe técnico que determina que também estarão na lista de prioridade os caminhoneiros; portuários, incluindo trabalhadores da área administrativa; funcionários das companhias aéreas nacionais; funcionários de empresas metroferroviárias de passageiros e de cargas; funcionários de empresas brasileiras de navegação; e motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.





“Essa é uma grande notícia para nossos trabalhadores que continuaram, mesmo durante toda a pandemia, prestando um grande serviço ao nosso país”, comemorou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.





Para se vacinar, os trabalhadores precisarão comprovar, por meio de documentação, que possuem vínculo ou fazem parte desses grupos. A logística e data para início desses grupos prioritários da vacinação está a cargo do Ministério da Saúde.





A vacinação começou segunda (18) pelo primeiro grupo prioritário, que são os trabalhadores de saúde, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (casas de repouso, asilo e abrigos), pessoas com deficiência institucionalizadas e população indígena aldeada.

Além dessas pessoas, serão prioridade na campanha as pessoas com 60 anos ou mais, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas, grupo com morbidades, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua, funcionários das forças de salvamento e segurança, forças armadas, trabalhadores da educação e pessoas com deficiência permanente grave.