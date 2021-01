COVID-19: Saiba quais estados do Brasil onde a vacinação já começou

Vacinação começou em São Paulo, Rio e Santa Catarina (foto: Twitter/reprodução)

Após São Paulo dar o pontapé inicial para a vacinação contra a covid-19 no domingo (17/1), pelo menos outros cinco estados iniciaram a imunização nesta segunda-feira (18/1). O Ministério da Saúde tinha anunciado o início da campanha de vacinação para quarta-feira (20/1), porém, na manhã desta segunda, o ministro Eduardo Pazuello autorizou que o estados começassem a vacinação a partir das 17h.

No entanto, após atrasos na entrega devido a problemas logísticos, muitos estados não receberam a vacina antes das 17h e outros sequer receberam o imunizante. Dos que já estão com as doses, Goiás, Rio de Janeiro, Piauí, Ceará e Santa Catarina foram os que começaram a vacinar os grupos prioritários.





A primeira pessoa a ser vacinada no Rio de Janeiro foi a técnica de enfermagem Dulcineia da Silva Lopes, de 59 anos. Ela recebeu o imunizante em uma cerimônia em frente ao Cristo Redentor.





No Piauí, a imunização começou pelo médico obstetra Joaquim Vaz. Além dele, outros cinco profissionais de saúde receberam o imunizante.





Santa Catarina, que recebeu 144 mil doses da vacina, iniciou a vacinação no Complexo Hospitalar de São José, na Grande Florianópolis.





No Ceará, a primeira vacinada foi a técnica de enfermagem Maria Silvana Souza Reis, de 51 anos.





Já em Goiás, a vacinação começou por Maria Conceição da Silva, de 73 anos, que vive em um abrigo para idosos, em Anápolis.





Onde a vacina já chegou

Além dos lugares que começaram a vacinação nesta segunda, até as 19h, o Distrito Federal, Espirito Santo, Mato Grosso, Paraná e Tocantins haviam recebido os imunizantes. Porém, em tais locais a vacinação ainda não começou.





O Distrito Federal anunciou que a vacinação começará na manhã desta terça-feira (19/1).





Em Vitória, no Espirito Santo; em Várzea Grande, no Mato Grosso; em Curitiba, no Paraná; e em Palmas, no Tocantins, a previsão é que a primeira vacina ainda seja aplicada esta noite.





Para agilizar a vacinação, alguns estados receberam só uma pequena carga nesta segunda e irão receber o restante dos imunizantes até terça-feira.