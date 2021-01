Após pressão, CFM defende vacina, sem citar app de prescrição de cloroquina

Documento publicado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) defende Plano Nacional de Imunização e estimulo à adoção de protocolos sanitários. (foto: Wikimedia Commons)

'Não foi resposta'

O Conselho Federal de Medicina (CFM), que nessa quinta-feira (14/1) sofreu pressão de ex-dirigentes para se manifestar sobre a condução da pandemia pelo governo federal, saiu em defesa da vacinação contra a. Ontem, a autarquia divulgou um documento em que reconhece os imunizantes aprovados em diversos países como conquista que "traz esperança para superação dessa crise sanitária" ( leia na íntegra ).A manifestação em favor daera um dos pontos reinvindicados na carta aberta direcionada à entidade por cinco ex-presidentes e 14 ex-conselheiros, também publicada ontem. Além do apoio às doses, o texto pedia que o CFM se posicionasse sobre o uso de terapias sem comprovação científica no combate à COVID-19, medida que passou a ser oficialmente respaldada pelo governo federal com o lançamento do aplicativo TratCOV . A plataforma estimula a prescrição de hidroxicloroquina,, ivermectina, azitromicina e doxiciclina a pacientes infectados pelo coronavírus.O comunicado da entidade máxima dos médicos, contudo, não menciona o TratCOV, nem aborda diretamente os chamados "tratamentos precoces" da doença. Consta nele apenas uma recomendação genérica às autoridades brasileiras, de que garantam aos profissionais "autonomia para fazer o diagnóstico e a prescrição de tratamentos aos seus pacientes, àqueles que livremente aceitem a prescrição".Em tom moderado, o documento critica os embates políticos que permeiam a pandemia, "os quais devem ser encerrados em respeito às vítimas da doença e à população que, ansiosamente, conta com a união de suas lideranças em torno de um objetivo comum: a preservação do bem-estar, da saúde e da vida dos brasileiros".Por fim, sugere ao poder público uma série de providências para o enfrentamento da epidemia, tais como: respeito ao plano nacional de vacinação do Ministério da Saúde, combate às notícias falsas sobre vacinas, estimulo o uso dee adoção de protocolos sanitários similares e aumento da oferta de leitos de UTI.