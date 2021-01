Famosos se mobilizam nas redes para doar respiradores para Manaus

Personalidades prometeram enviar cilindros de oxigênio a Manaus (foto: Divulgação/Governo Amazonas)

Manaus, que vive colapso no sistema de saúde e não conta com respiradores para o tratamento de pacientes de coronavírus. Personalidades da TV, artistas e clubes de futebol se mobilizaram nas redes sociais nesta quinta-feira (14/1) para apoiar a cidade de

A hashtag #OxigênioparaManaus ficou entre os tópicos mais acessados nas redes durante a tarde. O comediante Whindersson Nunes foi um dos primeiros que se dispôs a doar 20 cilindros de oxigênio para a capital do Amazonas. Em seguida, o também comediante e cantor Tirulipa anunciou a doação de 10 cilindros de 50l, cada.





Outros artistas também se mobilizaram, como os cantores Simone e Thierry, que também vão doar 10 cilindros de 50l, cada. O apresentador e possível candidato à presidencia da República, Luciano Huck, anunciou que também fará a doação, mas não explicou a quantidade.

O apresentador também criticou o tratamento precoce, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e reprovado pelas autoridades de saúde. "O Ministério da Saúde deveria advertir que negacionismo, incompetência, descoordenação e mentira matam. O Brasil todo sofre com a falta de oxigênio no Amazonas pra tratar os pacientes de Covid-19. Desumano. Inaceitável. Cadê o socorro?".

Já a popstar Anitta foi aos stories do seu Instagram para cobrar atitudes mais concretas dos gestores públicos. “Eu vim aqui me pronunciar sobre uma coisa que as pessoas estão falando muito hoje. Está faltando oxigênio nos hospitais de Manaus. Governo, faça alguma coisa”, cobrou.

Providenciando 20 cilindros de 50L de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus!

Alô meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nós recebe com carinho né, vamos retribuir???? %uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFC%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFC%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFC%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFC%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/l5jbd50vfR %u2014 Whindersson Nunes (@whindersson) January 14, 2021

Por favor, ajudem com QUALQUER QUANTIA para as instituições abaixo. Todas são sérias e estão ajudando a salvar vidas em Manaus! pic.twitter.com/4jURw1yjPj %u2014 Felipe Neto (@felipeneto) January 14, 2021

OXIGÊNIO PARA MANAUS!!! URGENTE! %u2014 Ludmilla %uD83D%uDC51 (@Ludmilla) January 14, 2021

O rapper Marcelo D2 foi outro que exigiu das autoridades mais solidariedade: “A saúde pública de Manaus está em colapso sem oxigênio com suas UTIs cheias... E o que o governo federal faz?”.

Ao povo de Manaus, fica aqui toda a nossa solidariedade neste momento tão complicado. Força! #OxigênioParaManaus %u2014 Flamengo (@Flamengo) January 14, 2021



Clubes e Jogadores de futebol também apoiaram a causa pelo Twitter. “Ao povo de Manaus, fica aqui toda a nossa solidariedade neste momento tão complicado. Força!”, publicou o Flamengo durante a tarde.





O Corinthians foi outro clube a mobilizar sua torcida: “Fiel, é hora de chamar a atenção para um assunto muito grave”.





“São-paulinos e são-paulinas, vamos juntar nossas forças, nossos corações e nossas vozes para um alerta importantíssimo: #OxigênioParaManaus“, publicou o São Paulo. Atletas como Renier (Real Madrid) e Richalison (Everton) também manifestaram seu apoio nas redes.