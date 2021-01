Oito corpos são encontrados em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio

(foto: Redes Sociais DHBF)

Oito corpos foram encontradosem áreas públicas de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (12/01). Na segunda-feira (11/01), a Polícia Militar havia realizado uma operação que culminou na prisão de traficantes e apreensão de drogas em um bairro da cidade diferente daqueles onde os corpos foram localizados. A Polícia Civil investiga o caso e até a noite de terça-feira não sabia se havia ligação entre a operação e a existência dosPela manhã, policiais militares do 39º Batalhão (Belford Roxo) foram acionados para constatar a presença dos corpos de três homens na Avenida Joaquim de Costa Lima, em Vila Pauline. À tarde, outros cinco corpos de homens foram localizados na Praça Santa Marta, no bairro Maringá. Nos dois casos, os PMs isolaram a área ea Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, responsável pela investigação.Na segunda-feira, a PM promoveu uma grande operação para instalar o 1º Destacamento do 39º Batalhão, no bairro Roseiral. Durante a ação, a PM prendeu seis acusados de tráfico de drogas e apreendeu sete fuzis, quatro granadas, quatro pistolas, dois revólveres, dois carregadores, um radiotransmissor, munições e drogas em quantidade não