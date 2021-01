Pazuello sobre mortes por COVID: 'Não fugimos das nossas responsabilidades'

AM

Eduardo Pazuello, ao final da entrevista, mudou o tom e falou que existe 'muita incompreensão' por parte da imprensa (foto: Tv Brasil/Reprodução) ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (07/01) que não “foge" de suas responsabilidades. O ministro citou que durante os próximos dias o Brasil deve chegar às 200 mil mortes por COVID-19, marca atingida menos de três horas depois. , falou durante coletiva denesta quinta-feira (07/01) que não “foge" de suas. O ministro citou que durante os próximos dias o Brasil deve chegar às 200 mil mortes por COVID-19, marca atingida menos de três horas depois.

em 50 países





Pazuello começou a entrevista falando da imprensa. Ao contrário do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ministro da Saúde elogiou o trabalho da imprensa e garantiu que, sem ele, o país estaria sofrendo com as consequências da pandemia.

Ao final da entrevista, porém, o ministro da Saúde mudou o tom e falou que existe “muita incompreensão” por parte da imprensa sobre as medidas que o governo Bolsonaro vem tomando para o enfrentamento da pandemia de COVID-19.



O ministro também reclamou de fotógrafos que fazem fotos todas as vezes que ele se move.