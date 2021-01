Família de meninos desaparecidos sofre acidente ao buscar informações

(foto: TV Globo/Reprodução )

Familiares dos meninos desaparecidos em Belford Roxo , na Baixada Fluminense, sofreram um acidente na noite de terça-feira (5/1), após saírem para checar informações sobre o paradeiro dos garotos. Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10, e Fernando Henrique, de 11, estão sumidos desde o dia 27 de dezembro. Eles teriam saído de casa para brincar em um campo de futebol e não foram mais vistos.

Quatro pessoas da família dos primos Lucas e Alexandre estavam no carro que capotou na Rodovia Presidente Dutra. Os familiares receberam a informação de que os garotos estavam em uma sorveteria em Nova Iguaçu, a 8 km de Belford Roxo, e se dirigiam ao local. No meio do caminho, o pneu do veículo estourou, o que provocou o acidente.





Os ocupantes do carro tiveram ferimentos leves, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados à unidade de saúde de São João de Meriti. A Polícia Civil retoma as buscas para tentar encontrar as crianças nesta quarta-feira (6/1). Os agentes voltam para uma área de mata onde os meninos costumavam brincar.





Após a repercussão dos desaparecimentos, de acordo com o Portal Uol, as famílias dos meninos passaram a receber trotes e informações falsas e até tentativas de extorsão. Camila Paes da Silva, de 29 anos, mãe de Lucas, contou que, no domingo (3/1), uma amiga dela recebeu uma mensagem de texto de um desconhecido dizendo saber do paradeiro da criança, mas pedia dinheiro pela informação. A mulher fez um print da conversa para encaminhar à polícia.





“Muita gente ligou dizendo que eles foram vistos andando pelas ruas de Belford Roxo, de Cabuçu (Nova Iguaçu), que estavam pedindo comida na rua. Mas, quando chegamos a esses locais, não conseguimos nenhuma pista”, comentou Hanna Silva, 24 anos, mãe de Alexandre.