Aplicativo monitora quantas pessoas viraram jacaré após vacina da COVID-19

Um aplicativo com uma proposta inusitada mostra o avanço da vacinação contra a COVID-19 no mundo e, ao mesmo tempo, mostra q, como uma ironia sobre uma declaração do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus. Batizado de Jacaré Tracker , ele usa a média de dados oficiais mundiais dos últimos três dias para estimar o que seria a vacinação, em tempo real, ao redor do mundo. Até esse sábado (2/1), mais de 12 milhões de voluntários já receberam a primeira dose da imunização.

O monitor é uma ação da SOS Pantanal, que convoca a população a defender e doar recursos para a proteção dos biomas dos jacarés – evidenciando que, apenas com as queimadas, 19 mil km² do pantanal foram devastados, ameaçando 41 espécies de répteis. A irônica ação se deu a partir da declaração pública do chefe do executivo sobre os riscos de efeitos colaterais de vacinas usadas em uso emergencial no país, no último dia 17 de dezembro: "se você virar um jacaré, é problema de você".