Brasil registra mais 1.194 mortes por COVID-19 em 24 horas

Brasil computou quase 1,2 mil mortes por COVID-19 a mais que no boletim anterior nesta quarta (30/12) (foto: Michael Dantas/AFP)

O Brasil chegou nesta quarta (30/12) a 193.875 óbitos confirmados pela COVID-19. Conforme dados do Ministério da Saúde, 1.194 vidas perdidas foram incluídas nesse último balanço divulgado. Os dados foram extraídos do portal do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass), já que o Ministério da Saúde ainda não havia atualizado seu painel até essa publicação.





Além disso, o país computa 7.619.200 casos confirmados da doença. A diferença para o levantamento anterior é de 55.649 diagnósticos.

O estado de São Paulo é o mais afetado em números absolutos: 1.452.078 diagnósticos e 46.477 óbitos.

Em Minas, são 536.044 casos e 11.784 vidas perdidas pela infecção causada pelo novo coronavírus.

Nesta quarta, a Saúde estadual computou o segundo maior saldo de casos entre um boletim e outro desde p início da pandemia: 6.391 novos diagnósticos entraram para o balanço.