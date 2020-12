COVID-19: Governo estipula início da vacinação entre janeiro e fevereiro

Vacinação deve começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro, segundo o Ministério da Saúde (foto: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde)





De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, a pasta está fazendo a parte dela para agilizar o início da vacinação no Brasil, mas que os laboratórios responsáveis pela fabricação das doses precisam obter o registro dos imunizantes na Anvisa e distribuir uma quantidade suficiente para que a população possa começar a receber as substâncias.









A declaração de Élcio Franco vem um dia depois de o laboratório Pfizer afirmar que o Brasil exige “análises específicas”, que deixam o processo mais lento. O secretário-executivo afirmou que pode solicitar uma agilidade maior por parte da Anvisa, mas que a fabricante precisa dar entrada no processo de registro das doses.





"A partir do momento que ela [Pfizer] não quiser se submeter ao regramento da Anvisa, eu não posso pegar a Pfizer pelo braço e levar lá, Pfizer, entregue seu relatório para a Anvisa. Posso pedir brevidade para a Anvisa, mas ela tem que seguir os seus passos", concluiu.





A Anvisa informou, por meio de um boletim, que a Pfizer e a AstraZeneca entregaram os resultados parciais dos estudos da última fase de testes das respectivas vacinas. Com isso, fica a critério dos laboratórios pedir a liberação do uso emergencial das doses no Brasil, o que ainda não foi feito, de acordo com a agência.

prevê que a vacinação contra ano Brasil começará entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Apesar disso, a pasta pediu "colaboração" por parte das fabricantes dos imunizantes, solicitando que entrem com o processo de registro das doses junto à