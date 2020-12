Brasil registra mais 1.111 mortes por COVID-19 e se aproxima de 200 mil

Integrantes das Forças Armadas realizam descontaminação da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida em Brasília (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)



O Brasil chegou nesta terça (29/12) a 192.681 óbitos confirmados pela COVID-19. Conforme dados do Ministério da Saúde, 1.111 vidas perdidas foram incluídas nesse último balanço divulgado às 18h.





Além disso, o país computa 7.563.551 casos confirmados da doença. A diferença para o levantamento anterior é de 58.718 diagnósticos.





A taxa de incidência é de 3.599,2. O indicador mede a quantidade de casos por 100 mil habitantes.





Ao mesmo tempo, a taxa de letalidade é de 2,5%. Esse parâmetro diz respeito à proporção de pessoas infectadas que perde a vida para a COVID-19.





Quanto às regiões brasileiras, a Sudeste lidera o número de casos com 2.640.198 e o de mortes com 87.918.





A maior taxa de incidência, contudo, é da Região Centro-Oeste: 5.313,3 diagnósticos a cada 100 mil pessoas. Essa regional também lidera a taxa de mortalidade (óbitos/100 mil) no Brasil: 108,8.





O estado de São Paulo é o mais afetado em números absolutos: 1.440.229 diagnósticos e 46.195 óbitos.





Em Minas, são 529.653 casos e 11.615 vidas perdidas pela infecção causada pelo novo coronavírus.

A maior taxa de incidência é do estado de Roraima: 11.285,5 por 100 mil pessoas. Já a de mortalidade é do Rio de Janeiro com 145,3.