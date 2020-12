Pazuello diz que rede privada só terá vacina depois que o SUS for atendido

Questionado, o ministro respondeu que “sim”, a rede privada vai poder comprar as vacinas mas apenas depois que o ministério autorize e afirme que a demanda está completa.“Sim. Vai poder comprar sim. A partir do momento em que a gente já tenha cumprido o que a gente precisa receber. Claro que precisa comprar também no privado, mas com prioridade para o SUS, com prioridade para o nosso programa nacional, que é para todos”, afirmou.