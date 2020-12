Prefeitura do Rio proíbe festas privadas de réveillon na orla da cidade

Prefeitura anunciou proibição de festas partiulares de réveillon na orla do Rio de Janeiro (foto: Daniel Ramalho/AFP)

do Rio anunciou nesta quinta-feira, 17, que estãoasprivadas nada cidade durante o. Alguns quiosques costumam montar "cercadinhos" e realizar os eventos. Em meio ao cenário de aumento de casos de COVID-19, o Executivo carioca decidiu seguir o que já havia feito com as festas públicas e impedir as comemorações.Segundo o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que não se reelegeu, o momento é de "atenção redobrada à proteção das pessoas", o que motivou a nova proibição.O presidente da Orla Rio, João Marcello, corroborou o discurso. "A preservação da vida é o que mais importa nesse momento e, por isso, entendemos e respeitamos a decisão da Prefeitura do Rio de não autorizar a realização de eventos maiores em alguns poucos estabelecimentos", disse.Não haverá, neste ano, a tradicional queima de fogos na praia de Copacabana, na zona sul, que costuma durar cerca de 15 minutos. Inicialmente, a Prefeitura chegou a cogitar fazer um evento com shows sem público, apenas para serem transmitidos. Depois, contudo, desistiu da ideia.