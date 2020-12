STF retoma julgamento sobre obrigatoriedade da vacina

Plenário do Supremo Tribunal Federal (foto: Wikimedia Commons)

Julgamento

Os ministros do) retomam, nesta quinta-feira (17), o julgamento da obrigatoriedade da vacina para imunizar a população contra aO relator de duas ações que discutem no Supremo a obrigatoriedade da, ministro Ricardo Lewandowski, votou a favor de medidas restritivas indiretas a fim de obrigar a população a se vacinar contra a COVID-19.Em seu parecer,conclui que “a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes''.Os demais ministros (10) ainda devem apresentar seus votos. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, disse nessa quarta-feira (16/12) que espera concluir o julgamento antes do recesso forense.A última sessão da Corte neste ano está prevista para a manhã de sexta (18).O julgamento dessa quarta-feira foi suspenso após o voto do relator. A retomada do julgamento está previsto para 14h com o voto do ministro Luís Roberto Barroso, relator de outra ação, que questiona se pais podem deixar de vacinar os filhos com base em “convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais”.