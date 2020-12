Menino de 2 anos é atingido por bala perdida depois de discussão por chapéu

Matheus Rodrigues, de 2 anos, foi morto nesse domingo (13) (foto: Arquivo Pessoal)

Um menino de 2 anos morreu nesse domingo (13) ao ser atingido por uma bala perdida após discussão por causa de um chapéu ocorrida em um bar de São Gabriel da Palha, noDe acordo com o jornal A Gazeta, a Polícia Militar (PM) informou que a corporação foi chamada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio.Testemunhas contaram a discussão entre dois homens teria começado porque um deles tinha pego um chapéu emprestado e não havia devolvido, alegando ter perdido o objeto.O dono tentou negociar um valor pelo chapéu perdido, mas o homem não aceitou. Foi quando o suspeito saiu do bar e, logo em seguida, voltou com uma arma e atirou contra a vítima.A criança foi atingida enquantonode casa. Ela chegou a ser socorrida em estado grave, mas morreu no caminho do hospital.Ainda segundo o jornal, o suspeito fugiu e está sendopela polícia.