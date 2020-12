Mulher morre após ser atingida por bala perdida em São Gonçalo (RJ)

Uma mulher morreu depois de ser atingida em casa por uma bala perdida na tarde deste sábado, 12, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Eunice Veiga estava na cozinha de sua casa, no Bairro da Amendoeira, quando foi atingida.



A vítima foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, também em São Gonçalo. Eunice chegou a ser atendida pelos médicos da unidade, mas não resistiu aos ferimentos. O tiro atingiu o tórax, perfurando o pulmão, e a vítima teve falência múltipla dos órgãos, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.



Agentes do 7º Batalhão da Polícia Militar, de São Gonçalo, chegaram a ser acionados para checar a ocorrência no hospital, porque Eunice deu entrada na unidade ferida por disparo de arma de fogo. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí realizaram uma perícia na casa da vítima para determinar a origem do disparo. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para localizar o autor do tiro.