Os brasileiros têm a chance de concorrer aos prêmios das diversas loterias que são sorteadas diariamente pela Caixa (foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Caixa sorteia, nesta sexta-feira (11), os concursos 2105 da Lotofácil, 5439 da Quina e o 2134 da Lotomania. Dentre os três prêmios, o maior é o da Lotomania no valor de R$ 2,8 milhões. Os sorteios acontecem no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Está com sorte? Acompanhe ao vivo: