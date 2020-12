Mega-Sena 2326 acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões

Mais de R$ 40 milhões em prêmios foram sorteados nas seis loterias (foto: Reprodução/Agência Brasil) Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2326 da Mega-Sena, maior para o próximo sorteio que acontece neste sábado (12). Segundo a Caixa, o valor do prêmio é estimado em R$ 40 milhões. apostador acertou as seis dezenas do concurso 2326 da sorteado na noite desta quinta-feira (10) . O prêmio de R$ 34 milhões, que já estava acumulado, ficará aindapara o próximo sorteio que acontece neste sábado (12). Segundo a Caixa, o valor do prêmio é estimado em





Esta semana, chamada de "Mega Semana de Natal", conta com três sorteios da Mega-Sena. Dois deles já aconteceram. No sorteio desta quinta, realizado no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, as dezenas sorteadas foram: 10 - 16 - 27 - 34 - 36 - 57.

A Mega-Sena é a maior modalidade dos jogos realizados pelas Loterias Caixa. A probabilidade de um apostador ganhar sozinho o prêmio é de uma em 50 milhões. A aposta simples custa R$ 4,50.