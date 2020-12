Famosa por vídeo de tombo na escada, carioca Deise ajuda vizinha com câncer

Zoeira virou solidariedade (foto: Instagram / Reprodução) O tombo foi feio, e muito engraçado para muita gente. Mas é possível dizer que a carioca Deise Gouveia, de 21, anos “caiu para cima” neste fim de semana. Moradora do Complexo do Alemão, na capital carioca, ela ganhou centenas de milhares de seguidores no Instagram de ontem para hoje por causa de uma queda que sofreu e, felizmente, não a machucou.





O vídeo bombou e até o fim deste domingo (6/12) já somava 741 mil visualizações e mais de 15 mil comentários. Os seguidores passaram a ser 209 mil. O sucesso foi tanto, que ela já deu algumas entrevistas para a imprensa do Rio de Janeiro, falando sobre a fama repentina.





Além disso, aproveitou os holofotes por uma boa causa. Diante do grande número de interações em seu perfil, ela está promovendo uma campanha para ajudar Paula, sua vizinha, dona da casa onde acabou caindo, paciente de câncer. Ela fez um post no Instagram explicando a situação:





“Pra vocês que não sabe, eu sou a Deise "do tombo" (kkkkkkkkkkkkk) e essa é a Paula (a dona da casa que eu caí) depois do tombo eu fui na casa dela pedir desculpa e ela me disse que sofre de câncer no reto, pedi um amigo de confiança para está fazendo a vaquinha online peço de coração a todos vocês que puderem ajudar com qualquer contribuição será muito bem vindo! Eu sou do Rio de Janeiro, complexo do alemão, rua 2 na alvorada e quem quiser entregar alimentos, frutas, legumes, frauda (TAMANHO M) pode está entrando em contaro comigo que eu irei buscar. Deus sabe de todas as coidas e eu creio que esse tombo na casa dela não foi em vão, Deus faz tudo certo no tempo dele! %u2764”