Vídeo: temporal faz teto de shopping cair em Brasília

(foto: Reprodução/Instagram) Águas Claras no sábado (5/12) geraram estragos na cidade e muito incômodo para vários moradores. O Shopping One, na Rua das Paineiras, foi o cenário de uma cena impressionante: o teto, na frente da recepção de uma das torres do centro comercial, cedeu durante o temporal. Confira abaixo: As fortes chuvas emno sábado (5/12) geraram estragos na cidade e muito incômodo para vários moradores. O, na Rua das Paineiras, foi o cenário de uma cena impressionante: o teto, na frente da recepção de uma das torres do centro comercial, cedeu durante o temporal. Confira abaixo:





Aparentemente, ninguém ficou ferido. A reportagem não conseguiu contato com o centro comercial. O espaço segue aberto para manifestação.





Neste domingo (6/12), o DF registrou chuvas em áreas isoladas, mas a previsão é de que elas voltem a acontecer ainda hoje. A previsão para a semana é de pancada de chuvas forte em áreas isoladas, e com chuvas mais leves no decorrer da semana. Na segunda-feira, a temperatura mínima deve ficar em 17°C e máxima de 27°C.

Mais estragos

Também na tarde de sábado, um muro caiu sobre três carros, assustando moradores de outro prédio residencial. Como não havia pessoas dentro dos veículos, ninguém ficou ferido. O muro em questão divide a garagem do residencial Wave, na rua 18 Norte, com um terreno baldio atrás do edifício. Moradores do condomínio relataram ouvir, durante a forte chuva, um grande estrondo e sentir o prédio chacoalhar.