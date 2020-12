Delegado é preso por tráfico de drogas em Brasília

O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Marcelo Marinho de Noronha, foi preso em flagrante, neste sábado (5/12), pelos crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas e associação para a produção e tráfico. O processo está em tramitação pela Corregedoria Geral da corporação em segredo de Justiça.

Marcelo integra, desde maio, a Comissão Permanente de Disciplina, da Direção-Geral, dado Distrito Federal. Ele também atuou como diretor, da Penitenciária II do Distrito Federal, da Subsecretaria do Sistema Penitenciário do. Além disso, esteve a frente da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), e 16ª DP (Planaltina). Marcelo Noronha atua nos órgãos de Segurança Pública do Distrito Federal desde 2012.