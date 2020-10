Polícia Militar encontra maconha escondida dentro de 'mascote antidrogas'

A maconha, que não teve a quantidade apreendida informada, foi escondida atrás do mascote (foto: Polícia Civil/Divulgação) maconha foi encontrada escondida dentro de um leão de pelúcia símbolo do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar. A droga foi achada enquanto a Polícia Civil realizava a Operação Rescaldo, em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina, nesta sexta-feira (16). Quatro pessoas foram presas em flagrante e a porção e o mascote, aprendidos. Uma porção defoi encontrada escondida dentro de um leão de pelúcia símbolo do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar. A droga foi achada enquanto a Polícia Civil realizava a Operação Rescaldo, em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina, nesta sexta-feira (16). Quatro pessoas foram presas em flagrante e a porção e o mascote, aprendidos.

Alguns exemplares da pelúcia são entregues durante a formação de novas turmas do Proerd pela Polícia Militar de Santa Catarina, que diz lamentar pelo mau uso do símbolo do programa.

Operação Rescaldo

Durante a Operação Rescaldo, a polícia cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, que resultou em quatro pessoas presas em flagrante por suspeita de tráfico de drogas.

As identidades dos presos não foram reveladas, mas todos têm entre 18 e 22 anos. A ação contou com aproximadamente 40 policiais.