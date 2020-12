Mulher que contratou pistoleiro para matar marido é condenada a 24 anos

Luiz Eduardo de Almeida Barreto foi assassinado a mando da esposa, a professora Eliana Areco Barreto (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Umrealizado na quarta, 2, nocondenou uma mulher a 24 anos de reclusão em rpor R$ 5 mil para que ele simulasse umSegundo os autos, vítima foi morta a tiros quando voltava do almoço com um colega de trabalho, no bairro do Brooklin. A mulher, professora de português planejava junto do amante - que também participou da contratação do pistoleiro - usar o dinheiro da herança para abrir um negócio.Os jurados decidiram condenar a moça e reconheceram as qualificadoras de motivo torpe e dissimulação.Para o juiz Luis Gustavo Esteves Ferreira, que presidiu o júri, os fatos evidenciam personalidade fria, calculista e manipuladora por parte da mulher, assim como aumentam o grau de reprovabilidade de sua conduta.O magistrado determinou ainda que a moça não poderá recorrer em liberdade. Para Ferreira, a sua prisão provisória 'faz-se imprescindível para a garantia de aplicação da lei penal e da ordem pública, fazendo com que eventual possibilidade de recurso em liberdade resultasse em acentuada intranquilidade social'.