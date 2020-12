Policiais militares brigam em serviço no Centro de SP; veja vídeo

(foto: Reprodução/Twitter ) policiais militares foram flagrados brigando no Centro de São Paulo na tarde desta sexta-feira (04/12). Doisforam flagradosno Centro de São Paulo na tarde desta sexta-feira (04/12).





Aconteceu uma desinteligência entre policiais militares na esquina da rua Santa Ifigênia com a rua dos Timbiras, no centro da capital, hoje. pic.twitter.com/1FCf06peyw %u2014 Luís Adorno (@LuisAdorno) December 4, 2020



No vídeo, também é possível escutar populares gritando e ironizando a situação: "Mata ele, atira na bunda dele".



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que os policiais foram identificados e retirados de serviço. "O Comando do Policiamento local está adotando as providências cabíveis em relação aos fatos", informou.