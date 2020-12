Recife: obras são roubadas do Parque de Esculturas de Francisco Brennand

Pelicano foi uma das obras roubadas (foto: Roderick Jordão/Cortesia e Reprodução da Internet) aniversário de um ano da morte de Francisco Brennand, falecido em 19 de dezembro de 2019, obras do célebre ceramista, escultor e artista plástico foram roubadas do Parque de Esculturas, localizado em frente ao Marco Zero, no Bairro do Recife, e com acesso pelo bairro de Brasília Teimosa. A Serpente Marinha, com 22 metros de comprimento e feita com bronze, o Pelicano e alguns Atobás simplesmente sumiram do espaço, ponto turístico da capital, durante essa semana. A Serpente Marinha contava com placas de metal que sustentavam o monstro marinho no chão e dava a impressão de um movimento ondulatório criado pelo rabo, cinco arcos formando o corpo e cabeça. Nas vésperas dode um ano da morte de Francisco Brennand, falecido em 19 de dezembro de 2019, obras do célebre ceramista, escultor e artista plástico foram roubadas do Parque de Esculturas, localizado em frente ao Marco Zero, no Bairro do Recife, e com acesso pelo bairro de Brasília Teimosa. A Serpente Marinha, com 22 metros de comprimento e feita com bronze, o Pelicano e alguns Atobás simplesmente sumiram do espaço, pontoda capital, durante essa semana. A Serpente Marinha contava com placas de metal que sustentavam o monstro marinho no chão e dava a impressão de um movimento ondulatório criado pelo rabo, cinco arcos formando o corpo e cabeça.





apurados e a segurança do Parque reforçada. Com relação às denúncias, eles afirmam que uma equipe irá ao local para analisar os reparos imediatos necessários. "A iluminação do parque foi alvo de investimento recente da Prefeitura do Recife, sendo concluída a instalação de luminárias LED no último dia 9 de novembro e de ações para evitar o furto das fiações. A limpeza do local é feita diariamente", diz a nota. A Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer (Seturel) informa que já fez o levantamento das obras que foram furtadas do Parque das Esculturas e acionou a Secretaria de Defesa Social para que os fatos sejam





A Secretaria ainda ressaltou que "a Guarda Civil Municipal do Recife monitora o Parque das Esculturas via câmera instalada no Marco Zero e da Ronda do Turismo, que pode ser acionada em caso de necessidade, bem como trabalha em parceria com a Polícia Militar". A PM, por sua vez, informou que o policiamento do bairro Brasília Teimosa, onde se localiza o Parque, é realizado pelo 19º BPM. No entanto, a instituição admitiu que, até o momento, não há registro sobre a referida ocorrência. "Ratificamos a importância de ligar para o 190, no momento da ocorrência ou prestar uma queixa, posteriormente, na Delegacia de Polícia Civil para viabilizar ajustes na estratégia de segurança", diz a nota.





Relato





Roderick Jordão, 40, é responsável pelo projeto de cicloturismo urbano La Ursa. Foi ele quem publicou as primeiras imagens que repercutiram nas redes sociais sobre o ocorrido. "Foi exatamente fazendo as atividades de ciclismo, que tinham ponto de encontro no Parque, que vimos as esculturas se deteriorando e depois sendo furtadas", diz o recifense.





Serpente Marinha, inaugurada em 2015, também foi roubada (foto: Roderick Jordão/Cortesia e Reprodução da Internet)





"Em relação à Serpente, primeiro sumiram os moldes do corpo. Na última segunda-feira (30) levaram o resto. Eu acreditava, na verdade, que fazia parte de uma manutenção. Mas na segunda-feira pela noite, durante um passeio de barco na lua cheia, desembarcamos no Marco Zero e eu comecei a escutar um barulho metálico e vi uma luz, que parecia ser uma lanterna. Perguntei aos barqueiros o que era. Eles disseram que provavelmente estavam roubando as esculturas", continua.





Roderick denunciou o roubo para a Guarda Municipal, que conta com um trailer ao lado dos armazéns, uma área com restaurantes e bares ao lado do Marco Zero. "Chegamos a ver uma viatura passando pelo caminho ao Parque, mas ela nem chegou até o local exato. Eles foram embora."





O Parque das Esculturas foi inaugurado em 2000 como parte do projeto "Eu vi o mundo... ele começava no Recife", em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil. Antes dos roubos e da depredação, o espaço reunia 90 obras de Brennand, com destaque para a Coluna de Cristal, que tem 32m de altura e foi confeccionada em argila e bronze. O local pode ser acessado pela água, usando embarcações que saem do Marco Zero, e por terra, pela Avenida Brasília Formosa.





Vandalismo constante





A última revitalização completa do Parque foi realizada em 2013. Na época, a obra foi viabilizada pelo Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) e contemplou a recuperação das peças, além de serviços de iluminação. Francisco Brennand, ainda vivo, participou do processo de requalificação. Nesses seis anos sem uma grande ação de manutenção, o parque foi depredado pelo tempo e pelo vandalismo, com várias lâmpadas, fios e materiais diversos furtados e destruídos. Como já mencionado, uma nova instalação de luminárias LED foi realizada em novembro.





"Este importante atrativo é constantemente alvo de vandalismo. Somente para recuperar monumentos, pontes e edificações públicas que sofreram ações de pichação e vandalismo a Prefeitura chega a gastar aproximadamente R$ 2 milhões por ano ", diz a nota da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, divulgada nesta sexta-feira (4).