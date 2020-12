Vídeo mostra briga entre feirante e clientes em feira em Brasília

Vídeos foram feitos por feirantes e frequentadores da feira (foto: Reprodução/redes sociais)

No início da tarde desta quarta-feira (2/12), uma confusão entre feirante e cliente chamou atenção na Feira dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada para tentar resolver a briga, mas ao chegar no local, os envolvidos tinham ido