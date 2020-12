Doria recepciona lote com insumo para produção de vacina chinesa

(foto: Reprodução/Twitter)

Dia muito importante na luta pela vida %uD83D%uDE4F pic.twitter.com/lFAvj7TM6H — João Doria (@jdoriajr) December 3, 2020

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recepcionou nesta quinta-feira, 3, insumos para a produção de 1 milhão de doses da Coronavac pelo Instituto Butantan. Aremessa do imunizante chegou ao País nesta manhã pelo Aeroporto de Guarulhos."Agora já temos 1 milhão e 120 mil doses da vacina em solo brasileiro para salvar vidas. O sentimento é de esperança na luta pela vida", disse oSegundo Doria, a previsão é de receber em janeiro do próximo ano insumospara a produção de mais 6 milhões de doses.Conforme informou o Governo do Estado, as doses da vacina devem serem temperaturas entre 2ºC a 8ºC.O processo de envasamento pelo Instituto Butantan em frascosdeve levar até sete dias.