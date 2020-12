Polícia apreende munições e detonadores em SP e vê relação com ataque em Criciúma

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na tarde da terça-feira, 1º de dezembro, uma mulher e apreendeu em um imóvel munições de fuzil, rádios comunicadores e detonadores para explosivos. As apreensões aconteceram no Grajaú, zona sul da capital. Os investigadores divulgaram que o marido da mulher presa pode ter ligação com o megarroubo de Criciúma.



A prisão foi divulgada em nota pela polícia na quarta-feira, 2. Agentes do 25º Distrito Policial prenderam uma mulher em flagrante; a identificação não foi revelada.



Os investigadores informaram que as apurações levaram a um imóvel que estava sendo usado para armazenamento de drogas e armas na Rua Alba Valdez.



No local, foram apreendidos mais de 200 munições para fuzil calibre 7.62, rádios comunicadores, 86 detonadores de explosivos, dois carregadores de pistola calibre 9mm e seis tijolos de cocaína, que somaram 4,3 quilos.



"As investigações apontaram que o marido da mulher detida estaria envolvido em um grande roubo ocorrido no início desta semana, em Criciúma, Santa Catarina, onde houve a utilização de explosivos e armas de grosso calibre. Ele foi identificado, uma vez que sua cédula de identidade foi recolhida no imóvel", informou a Polícia Civil.



Os investigadores disseram que as apurações continuam ocorrendo com objetivo de "identificar e prender outros integrantes da organização criminosa".



Na madrugada da terça-feira, uma quadrilha causou terror na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Homens fortemente armados bloquearam acessos, afrontaram a polícia e explodiram uma agência bancária, fugindo com o dinheiro roubado.



A polícia catarinense ainda tenta identificar, localizar e prender os responsáveis. A quantia levada não foi revelada.