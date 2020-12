Câmara aprova MP que destina R$ 1,9 bilhão para vacina de Oxford

Vacinação contra a COVID-19 tem expectativa de início em 2021 (foto: GOVESP)

A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que abre crédito extraordinário depara viabilizar a compra, processamento e distribuição de 100 milhões de doses decontra a. O recurso será destinado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a vacina desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O texto segue agora para o Senado.Havia uma pressão para que a relatora, deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), destinasse parte da verba para o desenvolvimento da vacina do laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantã. Carvalho, no entanto, não acatou as emendas para fazer essa mudança, mas disse que as outras vacinas devem contar com o apoio do governo.