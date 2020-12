Cametá: Quadrilha toma ruas, assalta banco e faz reféns no Pará

Ladrões estão colocando o terror na população de Cametá no Pará. pic.twitter.com/tAxsjgeSWM %u2014 nicc (@ftniccolas) December 2, 2020

Apenas um dia após os ataques contra bancos na cidade de Criciúma , em Santa Catarina, o município de, no Pará, também sofreu ataques de uma quadrilha organizada na madrugada desta quarta-feira (2/12). A ação teve como alvo, ao menos, uma agência bancária.

Em imagens nas redes sociais, é possível notar que, assim como em Criciúma, os bandidos usaram reféns para impedir a ação da polícia e se movimentar pela cidade. Também percebe-se a intensa troca de tiros.

(foto: Reprodução/Twitter)

Pelas redes sociais, o governador do estado,(MDB) afirmou que já está apurando o que de fato ocorreu: “Já estou em contato com a cúpula da segurança pública do Estado acompanhando as providências que estão sendo tomadas neste episódio, no município de Cametá”.

Também pelas redes sociais, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (Segup) afirmou que um efetivo foi enviado ao município para auxiliar as forças policiais locais.

Não mediremos esforços para que o quanto antes seja retomada a tranquilidade e os criminosos sejam presos. Minha total solidariedade ao povo cametaense. %u2014 Helder Barbalho (@helderbarbalho) December 2, 2020

“A Segup informa que desde o momento que foi confirmado sobre o assalto a uma agência bancária em Cametá, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), do Batalhão de Ações de Cães (Bac), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp) se deslocaram para dar apoio no município. Segundo informações preliminares, não há mortos. Mais informações serão divulgadas ao longo do dia”.

Aguarde mais informações