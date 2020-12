Criciúma tem madrugada de violência com cidade sitiada

(foto: Redes sociais) madrugada de violência, nesta terça-feira (1º/12). Criminosos fortemente armados trocaram tiros com a força policial da cidade, arrombaram agências bancárias e caixas eletrônicos. Os bandidos também provocaram incêndios e fizeram reféns nas ruas do centro do município. A cidade de Criciúma, no Norte de Santa Catarina, passou por umade violência, nesta terça-feira (1º/12). Criminosos fortemente armados trocaram tiros com a força policial da cidade, arrombaram agências bancárias e caixas eletrônicos. Ostambém provocaram incêndios e fizeram reféns nas ruas do centro do







Em vídeos compartilhados nas redes sociais, funcionários da prefeitura que estavam pintando faixas de trânsito na madrugada foram obrigados a sentar no meio da rua, formando uma espécie de "escudo humano" contra a ação policial.



A ação do grupo aconteceu principalmente no centro da cidade, onde os bancos são próximos uns dos outros. A polícia suspeita que eles tenham invadido agências da Caixa Econômica Federal, do Itaú, do Banco do Brasil e do Banrisul.



Os bandidos queimaram um veículo no túnel que liga Criciúma a Tubarão, bloqueando o contato terrestre com a capital Florianópolis e dificultando a chegada de reforço policial. Um caminhão foi incendiado na entrada de um quartel da Polícia Militar.



Pouco após as 2h da madrugada, o prefeito da cidade, Clésio Salvaro (PSDB), foi a público pelas redes sociais explicar que a cidade estava sendo alvo de um assalto de “grandes proporções” e pediu que as pessoas não saíssem de casa.





“Criciúma é alvo de um assalto de grandes proporções. Junto às autoridades militares e forças de segurança, seguimos monitorando e acompanhando o desenrolar dos fatos. Fiquem em casa. Muito cuidado!”, escreveu o prefeito.





Apesar dos apelos para que ninguém saia na rua, vídeos compartilhados nas redes sociais mostram moradores recolhendo o dinheiro que os bandidos deixaram para trás.





Ao portal G1, a Polícia Militar do estado informou que o grupo incendiou acessos à cidade, além de atacar um batalhão da polícia. Pelas redes sociais vários vídeos do momento da ação mostram a violência dos criminosos. Reféns são vistos sentados no meio da rua e notas de dinheiro foram espalhadas nas ruas. Até a publicação desta matéria não havia informações oficiais sobre possíveis vítimas ou feridos, assim como a prisão de suspeitos.



A polícia ainda não sabe quantos bandidos participaram da ação, que durou cerca de três horas, nem de onde eles são. As entradas da cidade foram bloqueadas pelos criminosos para evitar a chegada de reforço policial.



A cidade pediu reforço aos batalhões de Operações Especiais (Bope), de Choque e Aéreo. Por enquanto, há dois feridos. Um deles é policial e está estável. O outro é um vigilante e não há informações sobre seu estado de saúde.





