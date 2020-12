COVID-19: vacina desenvolvida no Brasil dá mais um passo rumo aos testes

Resultados obtidos após os testes em animais foram considerados bons (foto: Thibault Savary/AFP)





Foram apresentados à Anvisa documentos pré-clínicos em testes realizados com a vacina Versamune-CoV-2FC em roedores. De acordo com Frank Bedu-Addo, CEO da PDS Biotech, os resultados obtidos após os testes em animais foram animadores. O especialista mostrou-se otimista em relação aos imunizantes.









Já Helena Faccioli, CEO da Farmacore, aposta na parceria entre as empresas americana e brasileira para que a vacina continue avançando. "As empresas planejam utilizar vários locais de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos e no Brasil para progredir no desenvolvimento pré-clínico e clínico da vacina. A Farmacore liderará os esforços regulatórios e de ensaios clínicos no Brasil, enquanto a PDS Biotech continuará a contribuir com conhecimento científico e suporte operacional”, afirmou.





A vacina Versamune-CoV-2FC combina a plataforma Versamune de ativação imune com uma proteína de fusão recombinante desenvolvida pela Farmacore a partir do Coronavírus 2, da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2) reconhecível pelo sistema imunológico (antígeno)





O perfil alvo da vacina é fornecer rápida indução de anticorpos neutralizantes, bem como células-T “killer” e células-T de memória contra o vírus SARS-CoV-2, em pacientes vacinados com Versamune-CoV-2FC para proteger contra o COVID-19 e impedir a propagação da infecção.

