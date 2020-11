Chega a 41 número de mortos em acidente com ônibus e caminhão em São Paulo

Acidente ocorreu em rodovia estadual no interior de São Paulo (foto: Reprodução da internet/Facebook)



Subiu para 41 o número de mortes no grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), entre os municípios de Taguaí e Taquarituba, no interior de São Paulo. Subiu para 41 o número de mortes no grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira na, entre os municípios de Taguaí e Taquarituba, no interior de São Paulo.













Trecho onde o acidente ocorreu é de difícil acesso (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Detalhes sobre a dinâmica do acidente ainda não foram divulgados. Além da Polícia Militar, equipes do Corpo de Bombeiros e outras unidades de resgate estão na região. A comunicação com o local é difícil por conta do fraco sinal de celular.





A região do acidente fica a 350 quilômetros da capital paulista. O ônibus transportava funcionários de uma empresa de confecção. Segundo a PM, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual e por equipes do Corpo de Bombeiros de cidades próximas, que, inicialmente, divulgaram números diferentes de mortos - entre 22 e 25.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Piraju, quatro viaturas da cidade vizinha foram encaminhadas ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) presta atendimento no local às vítimas do acidente. Muitas foram encaminhadas para hospitais das cidades de Taguaí, Taquarituba e Fartura.





A rodovia permanece interditada. A perícia está no local, e as investigações estão em andamento.