Acidente na Anhanguera, em Osasco, deixa quatro jovens mortos

Quatro jovens morreram e uma adolescente grávida ficou ferida após um acidente de trânsito na madrugada deste domingo, 4, no quilômetro 19 da Rodovia Anhanguera, altura de Osasco, na Grande São Paulo. O veículo em que as vítimas estavam se chocou contra um muro de concreto no bairro Industrial Anhanguera.



De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), as vítimas tinham 17, 23, 24 e 26 anos. Os mais jovens eram homens e a vítima mais velha era uma mulher. Uma adolescente de 17 anos, grávida, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Mandaqui com um trauma grave na cabeça.



A SSP informou que foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e choque pelo 10º Distrito Policial de Osasco, e encaminhado ao 7º DP. As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas.