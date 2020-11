ONU: morte de João Alberto evidencia dimensão do racismo no Brasil

(foto: Reprodução/Redes sociais) O escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil divulgou uma nota na qual afirma que a morte de João Alberto Silveira Freitas , 40 anos, "evidencia as diversas dimensões do racismo e as desigualdades encontradas na estrutura social brasileira".









"Milhões de negras e negros continuam a ser vítimas de racismo, discriminação racial e intolerância, incluindo as suas formas mais cruéis e violentas. Dados oficiais apontam que a cada 100 homicídios no país, 75 são de pessoas negras. O debate sobre a eliminação do racismo e da discriminação racial é, portanto, urgente e necessário, envolvendo todas e todos os agentes da sociedade, inclusive o setor privado", ressaltou a ONU. O maior risco de morte é confirmado pelo Atlas da Violência de 2020, publicado em agosto deste ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que indica que de cada quatro pessoas mortas no país, três são negras.





Conforme a organização, "a proibição da discriminação racial está consagrada em todos os principais instrumentos internacionais de direitos humanos e também na legislação brasileira". "A ONU Brasil insta as autoridades brasileiras a garantirem a plena e célere investigação do caso e clama por punição adequada dos responsáveis, por reparação integral a familiares da vítima e pela adoção de medidas que previnam que situações semelhantes se repitam", pontuou.