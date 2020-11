Raul Gil é internado no Albert Einstein, em São Paulo

Apresentador tem 82 anos e já foi internado no início do ano após sofrer acidente em sua casa (foto: Reprodução/Instagram)

O apresentador de televisão Raul Gil, de 82 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, na noite do último sábado (14) após sentir dores abdominais na sexta-feira (13).





Segundo informações, Raul Gil deu entrada no hospital com diverticulite e permanece internado sob cuidados da equipe do médico Sérgio Felizola. Ainda segundo a equipe médica, o apresentador passa bem e deve ficar internado até quarta-feira (18).

Acidente doméstico





No dia 12 de abril deste ano, domingo de páscoa, Raul Gil sofreu um acidente doméstico e foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein. A assessoria do apresentador informou que ele sofreu um hemotorax por perfuração da costela.





Raul Gil recebeu alta oito dias após o acidente, no dia 20. Porém, no dia 1° de maio voltou a ser internado para a realização de uma cirurgia de drenagem do pulmão para a retirada de sangue.





Logo após receber alta da UTI, Raul Gil agradeceu em suas redes sociais o apoio e as orações dos fãs e colegas de trabalho.