Bolsonaro deve chegar em SP às 10h e segue para Hospital Albert Einstein

O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de São Paulo. Ele viaja no avião presidencial que decolou às 8h35 da Base Aérea de Brasília. O pouso em São Paulo está previsto para às 10 horas.



Na capital paulista, ele será internado hoje, 27, no Hospital Albert Einstein, para uma cirurgia de cerca de três horas de retirada da bolsa de colostomia, acoplada em seu corpo depois da facada que levou no atentado em Juiz de Fora, em setembro. A intervenção cirúrgica está prevista para amanhã, 28.