Justiça determina que Olavo de Carvalho pague R$ 2,9 milhões a Caetano Veloso

Olavo de Carvalho e Caetano Veloso (foto: Redes Sociais/Reprodução) escritor, pensador e guru da família Bolsonaro Olavo de Carvalho terá que desembolsar R$ 2,9 milhões ao músico Caetano Veloso. Na tarde desta quarta-feira (11), o desembargador José Acir Lessa Giordani, da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou a concessão de efeito suspensivo ao recurso do escritor contra a decisão que o intimou a pagar a multa para Caetano.













O músico pediu indenização por danos morais por publicações feitas nas redes sociais em que o escritor acusa Caetano de pedofilia, pelo seu romance com a produtora Paula Lavigne.





O relacionamento entre Caetano e Paula começou quando ela tinha 13 anos e Caetano 40.





No dia 8 de outubro, a 50ª Vara Cível do Rio determinou a intimação de Olavo de Carvalho a pagar, no prazo de 15 dias, os R$

2,9 milhões a Caetano. O escritor recorreu, mas o pedido foi negado.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.