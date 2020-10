Homem exige que bar frite um sapo e caso acaba na polícia em Brazlândia

O animal foi devolvido ao lago de onde foi tirado depois que o funcionário do quiosque se recusou a fritá-lo (foto: Bruno Tayar Marinho do Nascimento/Divulgacao) responsável por gerar uma confusão generalizada em um quiosque da região. Segundo informações da Polícia Civil do DF (DF), um homem deste grupo teria pegado um sapo em um lago no local e exigido que um funcionário do estabelecimento fritasse o animal como petisco. O servidor se recusou e os dois começaram a discutir. Em Brazlândia, no Distro Federal, um grupo de cerca de 15 pessoas foipor gerar umageneralizada em um quiosque da região. Segundo informações da Polícia Civil do DF (DF), um homem deste grupo teria pegado umem um lago no local e exigido que umdo estabelecimentoo animal como petisco. O servidor se recusou e os dois começaram a









Ao perceberem o desentendimento, os outros integrantes do grupo também começaram a afrontar o funcionário. Após discussões, xingamentos e agressões, o dono do quiosque, que também estava presente no local e tem porte de arma, deu um tiro para cima a fim de dispersar o grupo.





O caso aconteceu na noite do último domingo (25/10). Após o fim da confusão, a Polícia Militar foi acionada. Sete indivíduos do grupo foram identificados, além das quatro pessoas presentes no bar. Todos foram encaminhados para a 18ªDP (Brazlândia) para prestar depoimento.





Segundo informações da PCDF, os integrantes do grupo estariam embriagados. Eles serão investigados por lesão corporal e injúria. Já o dono do bar, por disparo de arma de fogo. O sapo foi devolvido ao lago de onde foi tirado.