Sarampo: vacinação é prorrogada e vai até 27 de novembro

A campanha inclui adultos, que também podem se vacinar (foto: YASIN AKGUL / AFP) orientação é que os adultos que têm entre 20 e 49 anos procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para receber a dose extra da tríplice viral. Até 26 de outubro, apenas 7,7% desse grupo foi imunizado. Em razão do surto de sarampo que ocorre no país, a Secretaria de Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a doença até 27 de novembro. Aé que os adultos que têm entre 20 e 49 anos procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para receber a dose extra da tríplice viral. Até 26 de outubro, apenas 7,7% desse grupo foi









A dose extra é aplicada em todos os postos de saúde, independente da situação vacinal. Com isso, mesmo quem já tem imunizações registradas na caderneta pode receber a vacina. A orientação para as pessoas de 1 a 29 anos, é que tenham, pelo menos, duas doses registradas; as de 30 a 59 anos devem ter tomado a vacina pelo menos uma vez.





Entre os sintomas do sarampo estão febre, tosse, coriza, olhos avermelhados e o surgimento de manchas vermelhas pelo corpo. O quadro pode evoluir para pneumonia e infecção de ouvido. Em crianças, pode levar à morte. A doença é perigosa devido à facilidade de transmissão. A estimativa do Ministério da Saúde é que 1 infectado transmita o sarampo para outras 18 pessoas, inclusive pelo ar.





Por causa da transferência do ponto facultativo nesta sexta-feira (30/11) e do feriado de Finados na segunda (2/11), o atendimento nos postos de saúde será interrompido e volta na terça (3/11). A vacinação é a estratégia de saúde para barrar as transmissões e a circulação do vírus causador do sarampo.