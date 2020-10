Flagrante: o momento em que criminoso bota fogo em morador de rua; veja vídeo

O homem em situação de rua que foi queimado enquanto dormia, na última sexta-feira (23), segue internado no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em Brasília. Reginaldo dos Santos Nunes, de 42 anos, teve 35% do corpo queimado após o ataque, que ocorreu em Taguatinga Centro, no Distrito Federal. Até a mais recente atualização desta matéria, o suspeito ainda não havia sido identificado ou preso.









Segundo informações preliminares, a vítima não soube dar informações sobre o agressor. Isso porque, conforme mostram imagens de câmeras de segurança da região, Reginaldo dormia atrás de um papelão quando o homem se aproximou. O criminoso joga uma garrafa e, em seguida, um fósforo no morador de rua.





(foto: Reprodução/Daily Motion) imagens, obtidas com exclusividade pelo Correio, mostram o exato momento da tentativa de homicídio. Depois de queimar a vítima, o acusado deixa o local a pé, com tranquilidade. Enquanto isso, Reginaldo aparece na filmagem correndo com o corpo em chamas, em busca de ajuda. As, obtidas com exclusividade pelo, mostram o exato momento da tentativa de. Depois de queimar a vítima, o acusado deixa o local a pé, com tranquilidade. Enquanto isso, Reginaldo aparece na filmagem correndo com o corpo em chamas, em busca de ajuda.





As investigações na 12ª DP seguem para identificar e deter o criminoso. Quem tiver qualquer informação sobre o suspeito pode denunciar anonimamente pelo 197.