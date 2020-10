Influencer é presa após tentar colocar fogo em empresa; veja vídeo

Ana Ottoni, dona do canal Segredos da Ana – que tem mais de 1 milhão de inscritos –, tentou colocarno escritório da produtora, localizada em Natal (RN). Segundo a polícia, ela pegou um galão de gasolina e tentou atear fogo no escritório.Ana foi presa na terça-feira (6) após cometer o crime. Nas redes sociais, a influencer compartilhou o vídeo do momento.

De acordo com a investigação, a influencer já havia prestado serviços para empresa, que desenvolve produtos de conteúdo erótico, e acabou se envolvendo com um dos sócios.





Em entrevista ao jornal O Dia, ela explicou como tudo aconteceu: "Namorei o Thiago (sócio da produtora) durante um período. Ele sempre foi assediado pela Japinha, que o enviava fotos e vídeos eróticos. Ele me mostrava e sempre disse que jamais teria algo com ela. Estava em um resort em Natal com um grupo de amigos, quando ele apareceu sem avisar e saiu. Minutos depois, a Japinha me enviou um video deles transando e me afrontou, falou absurdos. Eu não aguentei e fui à produtora tirar satisfações. Deu nisso", declarou a influencer.