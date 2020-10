Caixa de restaurante é demitido após escrever comentário ofensivo em nota fiscal

Segundo o cliente, o comentário estragou a noite de celebração (foto: Reprodução/Facebook) caixa de um restaurante foi demitido depois de escrever um comentário ofensivo sobre um cliente na nota fiscal do pedido. O caso ganhou repercussão nacional após o homem, que recebeu a comida, publicar uma foto do cupom no Facebook. de um restaurante foi demitido depois de escrever um comentário ofensivo sobre um cliente na nota fiscal do pedido. O caso ganhou repercussão nacional após o homem, que recebeu a comida, publicar uma foto do cupom no Facebook.

Na publicação, o cliente relata que, na noite desta última terça-feira (20/10), fez um pedido em um restaurante japonês que frequenta há mais de cinco anos, em comemoração ao aniversário de casamento.

Contudo, ao receber a entrega, o homem foi surpreendido com a observação sobre o local de entrega. Segundo o cliente, o comentário estragou a noite de celebração.

"Queria apenas comemorar com minha esposa nosso dia fazendo um jantar para ela. Uma total falta de respeito com seus clientes e um insulto muito grande", escreveu no post.

O que diz o restaurante

Ao G1 São Paulo, o dono do restaurante Mikazuki lamentou o ocorrido. Ele explicou que o homem foi até o estabelecimento reclamar, mas o atendente responsável pela frase não estava no restaurante.

"Quando o cliente veio ao restaurante, o funcionário já não estava aqui. Então, entramos em contato para saber o motivo e encerramos o contrato com ele", disse. O empregado era recém-contratado.