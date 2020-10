Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 38 milhões; confira os números

A Mega-Sena é a maior modalidade dos jogos realizados pelas Loterias Caixa (foto: Caixa/Reprodução)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da-Sena, sorteada na noite desta quinta-feira (22). De acordo com a Caixa, os números do concurso 2311 foram: 03 - 05 - 09 - 35 - 43 - 60. Deste modo, a expectativa é de que o prêmio seja de R$ 38no próximo sábado (24).