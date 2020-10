32 milhões: confira o resultado da Mega-Sena 2311 desta quinta

Mega-Sena é a queridinha dos brasileiros. Prêmios altos despertam a atenção (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Ficar milionário da noite para o dia é o sonho de muitos brasileiros e é através dos sorteios das Loterias Caixa que muitos tentam esta proeza. A Caixa sorteou o prêmio acumulado da Mega-Sena 2311 na noite desta quinta-feira (22) no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio de hoje teve o valor de R$ 32 milhões. Veja as dezenas sorteadas:





Mega-Sena no valor de R$ 32.000.000,00:





03 - 05 - 09 - 35 - 43 - 60





A quantidade de ganhadores você confere aqui









A Mega-Sena é a maior modalidade dos jogos realizados pelas Loterias Caixa. A probabilidade de um apostador ganhar sozinho o prêmio é de uma em 50 milhões. A aposta simples custa R$ 4,50.

Outras cinco loterias





A Caixa Econômica Federal sorteou, além da Mega-Sena 2311, os concursos 2063 da Lotofácil, 5397 da Quina, 2147 da Dupla Sena, 1553 da Timemania e o 372 do Dia de Sorte. Dentre os prêmios, o maior foi o da Quina com valor estimado em R$ 16,8 milhões. Confira os números:





Lotofácil no valor de R$ 1.200.000,00:





01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Quina no valor de R$ 16.800.000,00:





05 - 32 - 41 - 51 - 76





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Dupla Sena no valor de R$ 2.900.000,00:





1° sorteio: 03 - 09 - 14 - 33 - 37 - 47

2° sorteio: 05 - 06 - 10 - 23 - 33 - 35





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Timemania no valor de R$ 6.700.000,00:





03 - 13 - 28 - 39 - 50 - 72 - 73





Time do Coração: União São João/SP

A quantidade de ganhadores você confere aqui









Dia de Sorte no valor de R$ 400.000,00:





em apuração





Mês de Sorte: em apuração